Между тем, по состоянию на утро 9 августа уже задержаны не менее 28 наблюдателей кампании «Право выбора-2020". Местонахождение 8 человек устанавливается, они с вечера не выходят на связь.





Всего за время наблюдения были задержаны по меньшей мере 37 наблюдателей кампании.





"Независимых наблюдателей не только не пускают на избирательные участки, но и массово задерживают без каких-либо законных оснований. Таких беспрецедентных репрессий против независимых наблюдателей не было за все время проведения выборов в нашей стране. В 2020 году в Беларуси власти ликвидировали независимое наблюдение", - цитирует национального координатора кампании Виталия Рымашевского pvby.org.





9 августа милиция устроила зачистку избирательных участков от независимых наблюдателей.









В Ленинском районе Бреста на участке №29 двое наблюдателей отказались выйти из здания школы, за что их тут же задержали сотрудники милиции.





Только что пришло сообщение о задержании наблюдателей на участке Новый Двор 40-Можайко (Минский район).





В Ленинском районе Бобруйска на участке №17 наблюдателей удалили из помещения и вызвали милицию. Место наблюдателей заняли сразу пять депутатов разных уровней.





- Приехала заместитель председателя Епифанова Ирина Андреевна, пришли пять депутатов сегодня-нам сказали покинуть помещение. Нам объяснили, что работают согласно графику. А по графику первоочередное право дежурства имеют депутаты. Вчера приходила депутат Палаты представителей Рынейская, Епифанова с ней, выгнали инвалида. Они якобы и культурно с ним поговорили, но он испугался - мы его отпаивали таблетками. Сегодня пришли депутаты местных советов, - рассказала наблюдатель "Праву выбора" Светлана Гриценко. - Я написала жалобу. Приезжала милиция, спрашивала: веду ли я опрос. Сидим на улице, наблюдаем.



