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Всех посадил? Лукашенко обещает не предпринимать никаких репрессий после выборов

Никаких репрессий в нарушение закона к альтернативным кандидатам никто не предпринимал и предпринимать не будет. «Исполняйте закон! Закон и только закон!», - заявил Лукашенко после голосования на выборах, отвечая на вопросы журналистов.



Действующий президент отметил, что готов к диалогу с оппонентами власти, но на любые провокации ответит аналогичным образом, передает его пресс-служба. 

«Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу и отношение соответствующее. А если вы провоцируете, получите в ответ то же самое. Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить (как это вы делали вначале больше, а сейчас меньше) и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать их и песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет», - подчеркнул Лукашенко. 

В то же время президент пообещал, что обстановка в государстве в период выборов из-под контроля не выйдет.

«Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее», - сказал он.
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