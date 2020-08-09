







Действующий президент отметил, что готов к диалогу с оппонентами власти, но на любые провокации ответит аналогичным образом, передает его пресс-служба.





«Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу и отношение соответствующее. А если вы провоцируете, получите в ответ то же самое. Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить (как это вы делали вначале больше, а сейчас меньше) и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать их и песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет», - подчеркнул Лукашенко.





В то же время президент пообещал, что обстановка в государстве в период выборов из-под контроля не выйдет.





«Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее», - сказал он.