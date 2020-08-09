Отвечая на вопрос журналиста TUT. by о протестах в стране, глава государства сказал, что приветствует диалог, «если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов». Вместе с тем он заявил, что TUT. by и другие независимые СМИ провоцируют власть и «хотят мордобоя». «Что вы хотите, свергнуть власть? И ждете, что я перед вами стану на колени и стану целовать их и песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону — у нас претензий к вам не будет», — сказал Лукашенко.





Президент Беларуси назвал нынешнюю электоральную кампанию «одной из самых сложных», однако самой сложной, по его мнению, она для него не была.



