Лукашенко — оппонентам: Ждете, что я упаду перед вами на колени? Не будет этого
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил после голосования на выборах, что готов вести диалог со своими оппонентами, однако не позволит им свергнуть власть, передает Onliner.by.
Отвечая на вопрос журналиста TUT. by о протестах в стране, глава государства сказал, что приветствует диалог, «если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов». Вместе с тем он заявил, что TUT. by и другие независимые СМИ провоцируют власть и «хотят мордобоя». «Что вы хотите, свергнуть власть? И ждете, что я перед вами стану на колени и стану целовать их и песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону — у нас претензий к вам не будет», — сказал Лукашенко.
Президент Беларуси назвал нынешнюю электоральную кампанию «одной из самых сложных», однако самой сложной, по его мнению, она для него не была.
13:24 09/08/2020
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