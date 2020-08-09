



— Запугивания уже не работают. Надеемся, это скоро закончится, — коротко сказала она журналистам, пишет TUT.BY





Мария Колесникова, проверив свой бюллетень (нет ли каких-то пометок, и есть ли две подписи на обороте), отправилась в кабинку и проголосовала.





Планы у представителя объединенного штаба на сегодня простые: позавтракать, потом составить компанию Светлане Тихановской, когда та отправится голосовать, а остальное — как пойдет.





— Будем надеяться, что все будет мирно, — добавила она.