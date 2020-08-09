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«Запугивания уже не работают». Мария Колесникова проголосовала на выборах

Представитель объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова проголосовала на выборах президента. Она надеется, что все пройдет мирно.


— Запугивания уже не работают. Надеемся, это скоро закончится, — коротко сказала она журналистам, пишет TUT.BY.

Мария Колесникова, проверив свой бюллетень (нет ли каких-то пометок, и есть ли две подписи на обороте), отправилась в кабинку и проголосовала.

Планы у представителя объединенного штаба на сегодня простые: позавтракать, потом составить компанию Светлане Тихановской, когда та отправится голосовать, а остальное — как пойдет.

— Будем надеяться, что все будет мирно, — добавила она.

Напомним, первоначально Мария Колесникова возглавляла штаб Виктора Бабарико. Позже она вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало стала лицом объединенного штаба.
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