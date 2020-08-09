Лукашенко сообщил о письме Путина по поводу задержанных россиян

















«Сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией — заблуждаетесь!», — заявил белорусский лидер на избирательном участке, где проголосовал в воскресенье на выборах президента.





Он отметил, что будет разбираться в ситуации с задержанными россиянами по факту, его не интересует, кто именно спровоцировал ситуацию с гражданами России. Некоторые СМИ ранее сообщили о провокации с украинской стороны, вследствие которой под Минском были задержаны более 30 россиян.





Белорусская сторона считает задержанных — членами ЧВК «Вагнера».