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В ЦИК заявили, что выборы президента признаны состоявшимися: явка превысила 50 процентов

На 12.00 9 августа явка на выборах президента составила 54 процента, сообщила в эфире «Беларусь 1» глава ЦИК Лидии Ермошиной. Выборы признаны состоявшимися.

«Более 54 процентов избирателей приняли участие в голосовании. Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня уже получим какой-то результат», — сказала Ермошина.

По ее словам, 50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях на участки пришли более 60 процентов избирателей, сюда входят и проголосовавшие досрочно. В Гомельской области уже проголосовали 66%, в Могилевской — 63%, пишет TUT.BY.
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