В ЦИК заявили, что выборы президента признаны состоявшимися: явка превысила 50 процентов
На 12.00 9 августа явка на выборах президента составила 54 процента, сообщила в эфире «Беларусь 1» глава ЦИК Лидии Ермошиной. Выборы признаны состоявшимися.
«Более 54 процентов избирателей приняли участие в голосовании. Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня уже получим какой-то результат», — сказала Ермошина.
По ее словам, 50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска. В Гомельской и Могилевской областях на участки пришли более 60 процентов избирателей, сюда входят и проголосовавшие досрочно. В Гомельской области уже проголосовали 66%, в Могилевской — 63%, пишет TUT.BY.
13:11 09/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение