Шведский МИД поддержал демократические перемены в Беларуси

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде выпустила заявление по ситуации в Беларуси

«Народ Беларуси выступает за демократические перемены. Швеция стоит на вашей стороне. Международное сообщество с беспокойством следит за сегодняшними выборами. Правительство должно уважать права человека. Насилие и преследование оппозиции и мирных демонстрантов недопустимы», — написала дипломат у себя в Твиттере.