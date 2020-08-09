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Анна Канопацкая проголосовала в Минске

Кандидат в президенты в Беларуси отдала свой голос на столичном участке под номером 43.

Анна Канопацкая проголосовала в Минске
Утром в воскресенье участие в голосовании приняла Анна Канопацкая: она посетила один из избирательных участков в столице под номером 43.

"Главное, чего сегодня боится действующая власть - это экономических реформ. Потому что они позволят взрастить настоящее гражданское общество (...). Моя основная цель - это, безусловно, демократический европейской путь развития Беларуси. Конечно, для всех нас основной ценностью должны быть независимость и суверенитет нашей страны", - сказала Канопацкая.

По ее словам, сегодня власть не боится улиц: "аппарат настроен на то, чтобы подавить протест"; она отметила также, что при проведении агитационной кампании нет равных условий. Кандидат в президенты подчеркнула, что ни в коем случае не призывает людей выходить на улицы, нужно соблюдать действующее законодательство.

"Я сама против того, чтобы революционно менялась ситуация в стране (...), но это не значит, что у власти есть право применять силу против мирных граждан. Когда я стану президентом, я вижу Беларусь демократической, по-европейских развитой, с равными партнерскими отношениями не только с ближними соседями, но и со всеми странами Европы, Америки, Азии, безусловно, с открытыми границами, улейном всех всевозможных экономических и межгосударственных союзов, но только на равных условиях", - резюмировала Анна Канопацкая.
Sputnik.by
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