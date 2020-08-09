Американцев признали виновными в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия и терроризмом. Прокурор уточнил, что подсудимые Люк Александр Денман и Айрен Берри признали, что совершили то, в чем их обвинили.





В мае Мадуро заявил, что власти Венесуэлы задержали 13 «террористов», готовивших переворот. Среди них, отметил президент, было два американца из службы охраны Дональда Трампа — речь шла о Денмане и Берри. Мадуро показал их документы на пресс-конференции.





По словам венесуэльского президента, американцы работали вместе с главой охранной компании Silvercorp USA Джорданом Гудро. Эта компания, по словам Мадуро, связана с Белым домом. Ответственность за проведение операции в Венесуэле взял на себя Гудро.





Мадуро заявил, что задержанные сотрудничали со спикером парламента Хуаном Гуайдо, который объявил себя президентом, но последний отверг эти предположения. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не имеет отношения к появлению Денмана и Берри в Венесуэле.





Политический кризис в Венесуэле продолжается с начала 2019 года, когда в стране начались масштабные антиправительственные протесты. Гуайдо в качестве президента признали США и большинство стран Европы и Латинской Америки. Россия признает легитимным главой Венесуэлы Мадуро.