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Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах

Александр Лукашенко проголосовал сегодня на участке в университете физкультуры.

Президент, войдя на участок, поприветствовал всех, узнал, как обстановка на участке в день основного голосования, передал члену комиссии свой паспорт, женщина его пролистала и изучила данные, пишет TUT.BY.


— Моя фотография? — пошутил Лукашенко, получил свой бюллетень и направился в открытую кабинку для голосования. Проголосовав, президент бросил бюллетень в урну и направился к выходу.

Напомним, 9 августа — основной день голосования на выборах президента Беларуси. За пять дней досрочного голосования явка избирателей составила 41,7%.

На пост президента претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко.

Избирательные участки сегодня, как и в дни досрочного голосования, открылись в 8.00 и закончат свою работу в 20.00. 
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