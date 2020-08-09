В Слониме задержанный наблюдатель объявил голодовку

Задержание Петра Кришталя. Фото: Светлана Кришталь





Об этом belsat.eu сообщила супруга активиста Светлана.





Петр Кришталь – помощник инициативной группы Виктора Бабарико по Слонимскому району, представитель инициативы «Честные люди» и проекта «Честные наблюдатели». 6 августа его автомобиль остановили для досмотра сотрудники ГАИ Ерш и Трус.





На авмомобиле Кришталя не было наклейки о допуске к участию в дорожном движении, поэтому милиционеры начали проверять информацию о нем. Но позже они заявили, что не могут проверить, потому что устройство не работает и предложили проехать в РОВД. Петр согласился. В отделении его попросили подождать, затем снова подождать, после чего заместитель начальника РОВД по общественной безопасности Вадим Щурский сказал сотруднику задержать на тот момент свободного, не задержанного человека в помещении без предъявления каких-либо обвинений. И только после возвращения Щурского с совещания объявили о задержании.





Щурский составил протокол об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП «Неповиновение законному приказу или требованию должностного лица при исполнении служебных обязанностей» за то, что активист якобы отказывался проехать в РОВД с сотрудниками милиции.





В тот же день состоялся суд над Кришталем. Судья Дубровский решил закрыть административное дело в связи с малозначительностью правонарушения. Активист вошел в здание милиции в 17:40, чтобы забрать свой телефон.





«Но из РОВД Петр так и не вышел – его задержали там сотрудники милиции. И только после 19.00 ему объявили о задержании. Петр написал обращение в прокуратуру и объявил голодовку», – сказала жена активиста.





Сотрудник милиции сообщил ей по телефону, что ее муж был задержан за попытку организовать несанкционированную массовую акцию, «которую он совершил ранее».





«7 августа состоялось несправедливое судебное разбирательство, на котором прокуратура не смогла даже объяснить, в чем виноват подсудимый. Но судья признал Петра виновным по ст. 23.34 и приговорила к 5 суткам административного ареста», – сообщила Светлана Кришталь.





Она добавила, что протестная голодовка будет продолжаться, пока к Петру не приедет прокурор.







