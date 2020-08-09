



"С Путиным договорились разобраться по боевикам", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.





При этом президент не исключил, что ситуацию с боевиками "может быть, третья страна спровоцировала". "Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска", - подчеркнул он.





Кроме того, Лукашенко сообщил, что прокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным. "Им наплевать на этих ребят", - сказал президент.



