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Лукашенко заявил, что договорился с Путиным разобраться по задержанным боевикам

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным россиянам.


"С Путиным договорились разобраться по боевикам", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

При этом президент не исключил, что ситуацию с боевиками "может быть, третья страна спровоцировала". "Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска", - подчеркнул он.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что прокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным. "Им наплевать на этих ребят", - сказал президент.
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