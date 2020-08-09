Лукашенко заявил, что договорился с Путиным разобраться по задержанным боевикам
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным россиянам.
"С Путиным договорились разобраться по боевикам", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
При этом президент не исключил, что ситуацию с боевиками "может быть, третья страна спровоцировала". "Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска", - подчеркнул он.
Кроме того, Лукашенко сообщил, что прокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным. "Им наплевать на этих ребят", - сказал президент.
12:09 09/08/2020
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