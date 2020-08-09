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Явка на выборах президента Белоруссии превысила 45%

Явка избирателей на выборах президента Белоруссии на 10:00 составила 45,33%, сообщаетЦентризбирком.

Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что за пять дней досрочного голосования в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей. Как поулчилась такая цифра при пустых изьирательных участках - вопрос.

По словам Ермошиной, сегодня голосование проходит спокойно. Хотя на въезде в Минск почему-то дежурят военные. 
"Белорусский партизан"
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