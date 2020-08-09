Явка на выборах президента Белоруссии превысила 45%

Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что за пять дней досрочного голосования в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей. Как поулчилась такая цифра при пустых изьирательных участках - вопрос.





По словам Ермошиной, сегодня голосование проходит спокойно. Хотя на въезде в Минск почему-то дежурят военные.