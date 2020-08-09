Молдавский депутат: Искренне желаю беларусам не останавливаться

Инга Григориу. Фото: facebook.com/inga.grigoriu





«Мы все следим за событиями в Беларуси. Человек без политического опыта решил бросить перчатку авторитарному режиму, на первый взгляд, без шанса его свергнуть, потому что его поддерживают тысячи людей в системе, которые не хотят изменений», – сказала молдавский депутат.









Инга Григориу подчеркнула, что протесты в Молдове начались пять лет назад и с тех пор не прекращаются. По ее словам, вчерашние протестующие стали депутатами, но продолжают борьбу.









«Искренне желаю белорусам не останавливаться и продолжать свой манифест. Чтобы создать альтернативную политическую партию и сопротивляться хотя бы столько, сколько мы сопротивлялись – четыре года на улицах», – добавила депутат.





Она также заявила, что готова помочь советом, чтобы «избавиться от спекулянтов и, таким образом, очистить государственные учреждения».



