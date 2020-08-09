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«Право выбора»: в Беларуси власти ликвидировали независимое наблюдение

По состоянию на утро 9 августа задержаны не менее 28 наблюдателей кампании «Право выбора-2020», сообщает сайт инициативы.


Местонахождение 8 человек выясняется, с вечера 8 августа они не выходили на связь. Всего за время наблюдения задержано не менее 37 наших наблюдателей. Наблюдатели кампании «Право выбора-2020» продолжают наблюдать за пределами избирательных участков, передает "Белсат".

«Независимых наблюдателей не только не пускают на избирательные участки, но и задерживают в массовом порядке без каких-либо законных оснований. Таких беспрецедентных репрессий против независимых наблюдателей за все выборы в нашей стране не было. В 2020 году власти Беларуси отменили независимый мониторинг», – отметил национальный координатор кампании Виталий Рымашевский.

Наблюдателей задерживали в разных городах Беларуси, включая Бобруйск, Белозерск, Брест, Величку, Витебский район, Витебск, Оршу, Гродно, Гомель, Жлобин, Калинковичи, Лунинец, Могилев, Молодечно, Минск и Полоцк.
МГ/ТП belsat.eu
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