Местонахождение 8 человек выясняется, с вечера 8 августа они не выходили на связь. Всего за время наблюдения задержано не менее 37 наших наблюдателей. Наблюдатели кампании «Право выбора-2020» продолжают наблюдать за пределами избирательных участков, передает "Белсат"





«Независимых наблюдателей не только не пускают на избирательные участки, но и задерживают в массовом порядке без каких-либо законных оснований. Таких беспрецедентных репрессий против независимых наблюдателей за все выборы в нашей стране не было. В 2020 году власти Беларуси отменили независимый мониторинг», – отметил национальный координатор кампании Виталий Рымашевский.





Наблюдателей задерживали в разных городах Беларуси, включая Бобруйск, Белозерск, Брест, Величку, Витебский район, Витебск, Оршу, Гродно, Гомель, Жлобин, Калинковичи, Лунинец, Могилев, Молодечно, Минск и Полоцк.