Петрас Ауштрявичюс: Евросоюз должен действовать!

Постоянный докладчик Европейского парламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс прокомментировал “данные” ермошинского ЦИК о заоблачной явке во время досрочного голосования.





«Побивая мировые рекорды фальсификации выборов! Пятидневные досрочные выборы, закрытие доступа для независимых наблюдателей, задержания активистов и представителей оппозиции. Режим Лукашенко держит курс на столкновение. Европейский Союз должен отреагировать и действовать!», - написал политик у себя в Твиттере.