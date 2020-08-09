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Петрас Ауштрявичюс: Евросоюз должен действовать!

Евродепутат призвал ЕС к реакции на нарушения режима Лукашенко во время выборов.

Постоянный докладчик Европейского парламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс прокомментировал “данные” ермошинского ЦИК о заоблачной явке во время досрочного голосования.

«Побивая мировые рекорды фальсификации выборов! Пятидневные досрочные выборы, закрытие доступа для независимых наблюдателей, задержания активистов и представителей оппозиции. Режим Лукашенко держит курс на столкновение. Европейский Союз должен отреагировать и действовать!», - написал политик у себя в Твиттере.
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