Официально за пределами Беларуси зафиксировано 5319 избирателей. На базе посольств и консульств создано 44 избирательные комиссии, пишет TUT.BY





Больше всего участков на территории Польши и России — по три в каждой стране. В Польше отдать свой голос можно в Варшаве, Белостоке и Бяла-Подляске. В России участки организованы в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге. По два участка образовано в США, Германии, Турции и Латвии.





Очередь у белорусского посольства в Варшаве.









В Киеве, к началу работы участка, в очереди стояли не меньше 30 человек.









В российской столице тоже очередь из желающих проголосовать белорусов.





Такая картина в Санкт-Петербурге.