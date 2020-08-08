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"У Лукашенко вообще нет рейтинга": Вадим Прокопьев дал прогноз по выборам президента

В Беларуси накануне выборов происходят массовые протесты против действующего президента Александра Лукашенко.


Президент Беларуси Александр Лукашенко на выборах сможет максимум показать результат в 30%, но у его оппонентки Светланы Тихановской будет подавляющее большинство.

Такой прогноз сделал белорусский ресторатор и оппозиционный общественный деятель Вадим Прокопьев в интервью на "Апостроф TV"

"Лукашенко с помощью своей бессменной главы ЦИК сделает фальсификацию. Это будет отличаться от других выборов тем, что у него вообще нет рейтинга. За него проголосует подавляющее меньшинство, совсем мало людей. На предыдущих выборах он мог убедить ЦИК и силовиков в том, что у него есть большинство, примерно 51% и благодаря этому происходили фальсификации. На этих выборах его рейтинг если не 3%, то 17%. Ну максимум 30%. 7% на выборах проголосует ни за кого. Подавляющее большинство будет у Тихановской. Но диктаторы объявляют такой счет. Лукашенко мог бы сказать, что он не побеждает в первом и нужен второй тур. Но он этим маневром не воспользуется. Диктаторы хотят доказательства народной любви и цифр им недостаточно ", - рассказал Прокопьев.
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