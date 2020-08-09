+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Андрей Дмитриев приехал на избирательный участок на велосипеде, на руке у него белая лента

Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев проголосовал 9 августа в деревне Волчковичи Дзержинского района - на своем избирательном участке.

Андрей Дмитриев приехал на избирательный участок на велосипеде, на руке у него белая лента
Сюда он приехал на велосипеде вместе со своим сыном. Дмитриев сказал, что отдал голос за нового президента. На руке у него белая лента, а одет он в белую рубашку.

"То, что мы сейчас происходит - это не выборы, а противостояние», — сказал Дмитриев.

В течение дня Андрей Дмитриев будет посещать избирательные участки и поддерживать независимых наблюдателей. Вечером он придет на один из участков и будет наблюдать за подсчетом голосов, передает Радио Свобода.

Кандидат убежден, что ни один из кандидатов не имеет абсолютной поддержки, а потому в Беларуси должен быть проведен второй тур выборов. Если же будет объявлена победа одного кандидата в первом туре, Андрей Дмитриев планирует подавать жалобу.

Напомним, что белая лента и белая одежда - это призыв штаба Светланы Тихановской. Чтобы на участках было видно, что желающих нового президента Беларуси много. Интересно, что многие члены избирательных комиссий тоже одели белые одежды. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Уладзiмiр Някляеў
"Выбары" і ВЫБАР
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...
Павел Знавец
Судьба Лукашенко – в руках Путина.
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции
Владимир Искорцев
"Да, всем всё понятно!"
Петр Рудковский
Байкі пра байкот


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]