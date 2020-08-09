Сюда он приехал на велосипеде вместе со своим сыном. Дмитриев сказал, что отдал голос за нового президента. На руке у него белая лента, а одет он в белую рубашку.





"То, что мы сейчас происходит - это не выборы, а противостояние», — сказал Дмитриев.





В течение дня Андрей Дмитриев будет посещать избирательные участки и поддерживать независимых наблюдателей. Вечером он придет на один из участков и будет наблюдать за подсчетом голосов, передает Радио Свобода





Кандидат убежден, что ни один из кандидатов не имеет абсолютной поддержки, а потому в Беларуси должен быть проведен второй тур выборов. Если же будет объявлена победа одного кандидата в первом туре, Андрей Дмитриев планирует подавать жалобу.





Напомним, что белая лента и белая одежда - это призыв штаба Светланы Тихановской. Чтобы на участках было видно, что желающих нового президента Беларуси много. Интересно, что многие члены избирательных комиссий тоже одели белые одежды.



