







«Это не запрещено. Вместе с тем мы связываем это с тем, для чего фотографируете. Интернет-ресурсы говорят, Вот вы сфотографируйте и отправьте. И здесь мы переходим в плоскость обсуждения тех моделей, которые предлагаются для избирателей, так называемых альтернативных способов подсчета голосов», — сказал Ипатов.





Напомним, что более миллиона человек зарегистрировались на платформе "Голос", цель которой - контроль за правильным подсчетов голосов. Фото своих бюллетеней гражданам предлагают присылать именно туда. Центризбирком и прокуратура такой инициативой не довольны и назвали ее незаконной.



