Заместитель председателя ЦИК: фотографировать свой бюллетень не запрещается
8 августа в эфире ОНТ заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов заявил, что фотографировать свой бюллетень не запрещено.
«Это не запрещено. Вместе с тем мы связываем это с тем, для чего фотографируете. Интернет-ресурсы говорят, Вот вы сфотографируйте и отправьте. И здесь мы переходим в плоскость обсуждения тех моделей, которые предлагаются для избирателей, так называемых альтернативных способов подсчета голосов», — сказал Ипатов.
Напомним, что более миллиона человек зарегистрировались на платформе "Голос", цель которой - контроль за правильным подсчетов голосов. Фото своих бюллетеней гражданам предлагают присылать именно туда. Центризбирком и прокуратура такой инициативой не довольны и назвали ее незаконной.
"Белорусский партизан"
10:05 09/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение