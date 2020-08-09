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Заместитель председателя ЦИК: фотографировать свой бюллетень не запрещается

8 августа в эфире ОНТ заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов заявил, что фотографировать свой бюллетень не запрещено.



«Это не запрещено. Вместе с тем мы связываем это с тем, для чего фотографируете. Интернет-ресурсы говорят, Вот вы сфотографируйте и отправьте. И здесь мы переходим в плоскость обсуждения тех моделей, которые предлагаются для избирателей, так называемых альтернативных способов подсчета голосов»,  — сказал Ипатов.

Напомним, что более миллиона человек зарегистрировались на платформе "Голос", цель которой - контроль за правильным подсчетов голосов. Фото своих бюллетеней гражданам предлагают присылать именно туда. Центризбирком и прокуратура такой инициативой не довольны и назвали ее незаконной.
"Белорусский партизан"
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