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Ермошина заявила, что проголосовать на выборах могут успеть не все из-за пропускного режима

Если на участках будет слишком много людей, то комиссии могут установить пропускной режим для избирателей.



«Хотела бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они приходили на участки все-таки в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей. Это значит, что в избирательных комиссиях участковых будет установлен пропускной режим, будет запускаться только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени. А их вечером будет меньше, в силу того, что часть поедет с переносными ящиками обеспечивать голосование на дому», — заявила в эфире телеканала «Беларусь 1» глава ЦИК Лидия Ермошина.

Она также предупредила, что в 20.00 воскресенья 9 августа участки закроют и если будут очереди, то желающие проголосовать могут не успеть это сделать.
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