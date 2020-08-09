



Видео собрало 72 тысячи лайков, более 109 тысяч дизлайков и очень много негативных отзывов. Вот некоторые из них (орфография сохранена):





«После просмотра, захотелось принять душ и проветрить квартиру».





«Жыве Белорусь! Не верьте, ребята, этим бредням! Разумные украинцы поддерживают белорусов в их стремлении к свободе! Боритесь, братики!»





«Дмитрий, да Вы стоите своих российских коллег: Киселева и Соловьёва. Такой же продажный пропагандист».





«Я вот из Минска. Смотрел часто ваши интервью. Но вот это просто популизм. Зачем вы, Дмитрий, это делаете? Ложь, чушь, бред. Стыдно ужас!»





«Дмитрий, где вопросы про Гончара ? Про Захаренко ? Про Завадского и Красовского ? Про Гаравского, в конце концов !!!? Про антиконституционный переворот, захват ЦИК и про Ермошину ? Про роспуск парламента ? Про 18 резиденций ? Про Про плановую экономику ? Про единственную в Европе социалистическую диктатуру и ее герб и флаг ? Почему не поинтересоваться у "профессионального историка" - какие у народа идентификации и цвета ? Только популизм, кухонность и максимальные удобства. И становится понятно, кто кого просил об интервью».





«Если бы не стал президентом, можно было бы воду заряжать от его речей по телевизору. Такой талант пропал...»





Напомним, 6 августа известный украинский журналист Дмитрий Гордон взял у Александра Лукашенко большое интервью. Президент рассказал про коронавирус, выборы, Светлану Тихановскую, задержанных российских боевиков и о том, что Николай Лукашенко оппозиционно настроен к власти. Журналист отметил, что очень доволен интервью.