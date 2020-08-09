



За пять дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси на участки пришли 41,7% избирателей, сообщает Центризбирком, что грозит запретом на выход СМИ или блокировку сайта.





Таким образом, на текущих выборах явка на досрочном голосовании обновила рекорд выборов 2015 года – тогда досрочно проголосовали 36,05% избирателей.





Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 33,4%, в Брестской области – 38,4%, Витебской – 39,34%, Гомельской – 54,44%, Гродненской – 38,6%, Минской – 39,66%, Могилевской -49,92%.





Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь-1", комментируя итоги явки, заявила, что "итоги выборов внушают оптимизм. Главное, что они состоятся".





Такой высокий процент явки глава ЦИК пояснила тем, что нынешние выборы проходят летом. "Отпускной период. Период, когда люди уезжают в выходные дни на дачи. Именно этим и объясняется столь высокая цифра проголосовавших досрочно", - сказала она.





Однако у независимых наблюдателей иное мнение: они утверждают, что такого количества людей не видели. Точно также журналисты независимых СМИ не увидели толп желающих проголосовать досрочно.





Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека. и 5 тыс. 319 белорусских гражданин, находящихся за пределами республики.