Наша страна вступила в очень ответственный и очень непростой этап своего развития. Избирательная кампания по выборам Президента Республики Беларусь активизировала белорусов во всех уголках страны, поставила людей перед решением важнейших для страны вопросов – как мы будем жить дальше, как мы будем развивать нашу страну. У многих этот выбор не совпадает, но только вместе мы – народ, которому принадлежит власть в стране.





В связи с возможными акциями протеста в городах Беларуси в ближайшие дни мы – представители белорусских правозащитных организаций – обращаемся к властям Республики Беларусь и правоохранительным органам, к кандидатам в Президенты Республики Беларусь, к гражданам и призываем к сдержанности и неприменению насилия.





Свобода мирных собраний, наряду с правом на участие в управлении своей страной, является одним из основных прав человека. Данное право закреплено в Конституции Республики Беларусь и является частью международно-правовых обязательств Республики Беларусь.





Государство, его органы и должностные лица, обязаны обеспечить людям реализацию права на мирные собрания, в том числе на акции протеста.





Мы обращаем внимание на то, что защите подлежат именно мирные собрания: если его организаторы имеют мирные намерения и собрания имеет ненасильственный характер.





В связи с этим мы обращаемся к организаторам и участникам протестных акций с призывом высказывать свое мнение исключительно мирно и не применять насилие ни к сотрудникам органов охраны правопорядка, ни к гражданским лицам.





Одновременно мы призываем органы охраны правопорядка защищать участников мирного собрания от любого лица или группы лиц (в том числе от возможных провокаторов), которые могут попытаться каким-либо способом сорвать данное собрание, затруднить его проведение или превратить его в массовые беспорядки.





Органы охраны правопорядка не должны допустить ситуацию 19.12.2010 года: тогда незаконные действия отдельных участников мирного собрания, которые не были вовремя пресечены органами правопорядка, привели к непропорциональным действиям сотрудников милиции по разгону всего мирного собрания, к применению физической силы и спецсредств к его участникам, массовым арестам. Те события дорого обошлись как многим белорусам, так и стране в целом.





Мы напоминаем, что разгон собрания не следует применять в тех случаях, когда имеют место насильственные действия со стороны небольшой группы участников собрания. В такой ситуации следует принять меры в отношении этих лиц. Аналогичным образом, если на собрание, которое в целом проходит м но, проникают провокаторы, то вместо досрочного прекращения или разгона собрания или объявления его незаконным органам власти следует принять соответствующие меры для удаления таких провокаторов.





Мы призываем представителей правоохранительных органов не задерживать и не применять физическую силу к гражданам только за факт их участия в мирном собрании. Наличие у правоохранительных органов полномочий, предусматривающих возможность вмешательства и разгона незаконного собрания или возможность применения силы, не означает, что такие полномочия следует использовать всегда. В случае мирного течения собрания, организованного с нарушением законодательства, невмешательство или активное содействие проведению такого собрания может порой оказаться наилучшим способом обеспечить его мирный исход.





Мы призываем всех участников возможных противостояний разрешать любые спорные ситуации только путем диалога и переговоров.





Всем нам предстоит пройти непростой путь разрешения накопившихся противоречий, поиска общественного согласия. Только отказ от насилия всеми участниками этого процесса позволит избежать непоправимых последствий, позволит не сломать человеческие судьбы и дальше нам самим строить наш дом, нашу страну.





РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет»





Правозащитный центр «Весна»





Инициативная группа “Идентичность и право”





Белорусский ПЕН-центр





Ассамблея неправительственных демократических организаций Беларуси





Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа”;





РОО "Правовая инициатива";





Простое товарищество "Инициатива FORB".