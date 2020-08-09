Горячая линия ПЦ "Весна" в случае задержания









Если вас либо вашего близкого задержали, обращайтесь в ПЦ "Вясна" по следующим контактам:





Срочный прием информации и срочное консультирование по задержаниям:





Телеграмм @ViasnaSOS +375 29 543 38 66

Вайбер по номеру +375 29 543 38 66

Мобильный телефон горячей линии Весна SOS: +375 29 543 38 66

"Городские" номера телефонов: +375 17 377 55 40, +375 17 394 63 11





Несрочные обращения:





Общественная приемная: +375 29 8413981 (WhatsApp, Signal, Телеграмм @Viasna).

Если вас задержали, либо вы стали свидетелем задержания, пожалуйста, срочно обратитесь на горячую линию Весна SOS и сообщите:





имя и фамилия задержанного,

когда и где произошло задержание,

применялось ли насилие, где находится (хотя бы предположительно) задержанный,

относится ли он к уязвимым группам (инвалидность, беременность, иностранец, имеет малышей детей или старых родителей т. п.), либо является журналистом.





Вам подскажут:





где можно искать задержанных,

где можно видеть списки задержанных,

чего ждать в ближайшее время и каким образом можно помочь задержанным, в случае ареста — чего ожидать от возможного суда, как к нему подготовиться.