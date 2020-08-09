История задержанной Марии Мороз, рассказанная ею самой

Мария Мороз и Ольга Ковалькова





Незадолго до задержания Мария Мороз рассказала «Белсату» как возглавила штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и о чем сейчас мечтает больше всего.





- Я попала в Штаб случайно. Раньше я занималась бизнесом, но последние несколько лет сидела дома с ребенком.





Я уже хотела уезжать из Беларуси, но когда Сергей Тихановский решил баллотироваться, я подумала что это мой шанс остаться здесь. У нас маленький ребенок, кто-то должен был сидеть с ним. Мы все взвесили на семейном совете – и я подала документы для того, чтобы стать членом инициативной группы. Когда зарегистрировали не Сергея, а Светлану, я стала собирать подписи за нее: это одна семья и у них одни ценности. Когда я с ней познакомилась лично, она мне понравилась еще больше.





Когда члены инициативной группы отправились в поездку по всей Беларуси, мне оставили координировать Минск.





Так как я была со Светланой 24 часа в сутки мне в итоге предложили стать начальницей штаба. Столько же времени я провожу со Светланой и сейчас, мы живем в одной квартире.



