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История задержанной Марии Мороз, рассказанная ею самой

Задержана руководитель штаба Светланы Тихановской Мария Мороз. Ее доставили в изолятор на Окрестина ожидать суда по административному делу, который состоится в понедельник.

Мария Мороз и Ольга Ковалькова

Незадолго до задержания Мария Мороз рассказала «Белсату» как возглавила штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и о чем сейчас мечтает больше всего.

- Я попала в Штаб случайно. Раньше я занималась бизнесом, но последние несколько лет сидела дома с ребенком.

Я уже хотела уезжать из Беларуси, но когда Сергей Тихановский решил баллотироваться, я подумала что это мой шанс остаться здесь. У нас маленький ребенок, кто-то должен был сидеть с ним. Мы все взвесили на семейном совете – и я подала документы для того, чтобы стать членом инициативной группы. Когда зарегистрировали не Сергея, а Светлану, я стала собирать подписи за нее: это одна семья и у них одни ценности. Когда я с ней познакомилась лично, она мне понравилась еще больше.

Когда члены инициативной группы отправились в поездку по всей Беларуси, мне оставили координировать Минск.

Так как я была со Светланой 24 часа в сутки мне в итоге предложили стать начальницей штаба. Столько же времени я провожу со Светланой и сейчас, мы живем в одной квартире.

Сейчас мы все в Штабе мечтаем, чтобы в нашей стране произошли мирные перемены, чтобы мы видели здесь перспективы и не вынуждены были уезжать за границу.

Когда меня задержал ГУБОПиК (6 августа Марию Мороз задержали сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией), у меня было ощущение, что они знают все, что происходит в Штабе. Когда меня схватили, мой охранник хотел выйти из машины, к нему обратились по имени и отчеству и попросили «не дергаться».

В отделении меня попросили не продолжать деятельность [по организации «несанкционированных мероприятий». – Примеч. «Белсат»]. Я удивилась: «Продолжать? Я ведь еще даже не начинала.»
Записал Денис Дзюба, Белсат
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