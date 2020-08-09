Перемен требуют наши сердца!

Пять претендентов дошли до дня голосования на выборах, самых сильных оппонентов Александра Лукашенко власть к выборам не допустила.





Эта кампания стала беспрецедентной по своему цинизму. Но в этот раз белорусы не смолчали. Они отвечали властям акциями протеста, цепями солидарности, активностью по ходу всей кампании.





Сегодня - решающий день.





"Белорусский партизан" по ходу дня будет вести он-лайн избирательной кампании. Если сбудутся прогнозы по отключению интернета, используйте возможность обойти блокировку или читайте нас в соцсетях.





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