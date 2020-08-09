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Перемен требуют наши сердца!

В Беларуси сегодня президентские выборы.

Перемен требуют наши сердца!
Пять претендентов дошли до дня голосования на выборах, самых сильных оппонентов Александра Лукашенко власть к выборам не допустила. 

Эта кампания стала беспрецедентной по своему цинизму. Но в этот раз белорусы не смолчали. Они отвечали властям акциями протеста, цепями солидарности, активностью по ходу всей кампании. 

Сегодня - решающий день. 

"Белорусский партизан" по ходу дня будет вести он-лайн избирательной кампании. Если сбудутся прогнозы по отключению интернета, используйте возможность обойти блокировку или читайте нас в соцсетях. 

Делай, что должен, и будет то, что должно случиться! 
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