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Задержанная сегодня во второй половине дня начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз находится сейчас в ЦИП на Окрестина. Об этом сообщила пресс-секретарь кандидата в президенты Анна Красулина.





— Ее отвезли во Фрунзенский РУВД, а оттуда в ЦИП на Окрестина. Задержали ее для участия в административном процессе. А так как в выходные суды не работают, то Мороз пробудет в ЦИП до понедельника.





Анна Красулина говорит, что дома у Марии остались двое несовершеннолетних детей — сын 14-ти лет и двухлетняя дочь.





— Передачу мы ей хотели передать, она в легком платье, сегодня же было жарко. Но сделать это не удалось — сегодня их принимали с 14.00 до 16.00.