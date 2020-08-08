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У Марии Мороз остались двое несовершеннолетних детей — сын 14-ти лет и двухлетняя дочь. Она на Окрестина

Мария Мороз находится в ЦИП на Окрестина. В ГУБОПИК вызвали двоих из команды Тихановской

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Задержанная сегодня во второй половине дня начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз находится сейчас в ЦИП на Окрестина. Об этом сообщила пресс-секретарь кандидата в президенты Анна Красулина.

— Ее отвезли во Фрунзенский РУВД, а оттуда в ЦИП на Окрестина. Задержали ее для участия в административном процессе. А так как в выходные суды не работают, то Мороз пробудет в ЦИП до понедельника.

Анна Красулина говорит, что дома у Марии остались двое несовершеннолетних детей — сын 14-ти лет и двухлетняя дочь.

— Передачу мы ей хотели передать, она в легком платье, сегодня же было жарко. Но сделать это не удалось — сегодня их принимали с 14.00 до 16.00.
news.tut.by
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