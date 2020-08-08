Участники акции в Санкт-Петербурге





В Санкт-Петербурге в субботу, 8 августа, на площадке перед Гостиным двором состоялась акция в поддержку протестных выступлений в Хабаровске и в знак солидарности с демократической оппозицией Беларуси.





Организаторами стали активисты местного отделения Либертарианской партии России и движения "Открытая Россия". Изначально проведение акции под девизом #кормимголубей планировалось на Дворцовой площади, но, узнав о намерениях, городская администрация срочно объявила о проведении здесь развлекательного мероприятия. Поэтому оргкомитет акции солидарности сообщил через соцсети о том, что отправка писем с заголовками "Я/Мы Хабаровск" и "Жыве Беларусь" состоится в том месте, где в начале десятых годов проходили акции в рамках "Стратегии 31".

Активисты раздают флажки, полиция ищет дрон

Кстати, нынешняя акция стала второй подобного рода в Санкт-Петербурге. В минувшую субботу шествие по тротуарам в центре города с флагами Хабаровского края и шариками белого, голубого и зеленого цвета завершилась задержаниями 23 человек. В числе задержанных был и заместитель главы муниципального округа "Василеостровский" Алексей Касаткин. Оценивая нынешнюю акцию, он сказал корреспонденту DW: "Сейчас здесь, я думаю, собралось человек триста пятьдесят. В прошлый раз нас было побольше – сотен шесть. Конечно, людям не хочется быть задержанными, да еще и получить штрафы. Мне, например, грозит штраф до 4 000 рублей за нарушение режима самоизоляции. Но если выйдет двести тысяч, то полиция перейдет на нашу сторону".





Кстати, сотрудников полиции у Гостиного двора тоже было немало. В основном они снимали на камеры участников акции и через мегафоны предупреждали собравшихся о том, что публичное мероприятие в данном месте не является законным, и к задержанным будут применены статьи Кодекса об административных правонарушениях.





Тем не менее, выполнять угрозы полиция не торопилась, в том числе и потому, что сразу после начала акции куда-то подевался запущенный в небо квадрокоптер, с которого велась оперативная видеосъемка. Поэтому часть полицейского наряда была отправлена искать потерявшийся дрон на крыше универмага, а еще несколько человек опрашивали случайных прохожих, не подобрали ли они казенный летательный аппарат.

Лозунг "Россия, вставай" под запретом

Хабаровск





Внимание журналистов привлекли два молодых человека в футболках с надписью "Я против Путина". Один из них, назвавший себя Павлом, сказал: "Мы против Путина, потому что считаем, что диктатуре не место в России. Мы за свободную страну. Также мы поддерживаем Хабаровский край, и призываем петербуржцев не бояться отстаивать свои права". Второй, которого звали Евгением, сообщил, что служил в воздушно-десантных войсках, и может утверждать, что в армии тоже многие недовольны политикой российского президента.









Через полтора часа после начала акции организаторы сообщили, что шествия не будет, и что участники начнут расходиться после того, как все заготовленные письма в Хабаровский край и в Беларусь будут отпущены в специальные ящики. А активисты Либертарианской партии и "Открытой России" найдут способ передать их по назначению.





Однако, участники акции, большинство которых составляла молодежь, не торопилась расходиться, и тогда полицейские решили перейти от угроз к действиям. Вначале в автозак была отправлена девушка, державшая в руках плакат "Россия, вставай!". А когда двое прохожих попытались вступиться за нее, их также отвели в полицейский автобус. При этом задержания проводились в грубой форме, и окружающие сопровождали действия полиции криками: "Позор!".



