«Мы не должны переступить черту, за которой начинается насилие, не дай Бог, кровь. Это погубит нас всех, и погубит вас. Потому что ответственность всегда личная. Прежде всего, ответственность перед собой, перед своей честью», - убежден Дмитриев.





«Старый президент хочет, чтобы вы думали, что это выборы о нем. Ставит знак равенства между собой и страной. Но это ложь. Когда он говорит про Беларусь он не думает о Беларуси, - отмечает кандидат. - Правда в том, что эти выборы о Беларуси. О том, как нам тут жить дальше, когда его эпоха окончательно закончится. Всем вместе».





Новый президент нужен не только беларуси – он нужен в том числе милиции и военным:

-Новый президент нужен и вам. Он будет строить страну, где вам не отдают преступные приказы, не унижают разгоном очереди в сувенирную лавку и бегом за велосипедистами, где вам не нужно арестовывать ни в чем не повинных людей, и вас не шантажируют увольнением и потерей стажа за 2 года до истечения срока службы.

Вы шли на службу, чтобы защищать всю Беларусь, а не одного человека. Я обращаюсь к вам - защищайте мирных граждан. Это ваши матери, отцы, братья, сестры, жены, дети. Если вы забудете об этом дороги назад не будет. Люди не забудут, - отметил Дмитриев.

Кандидат в президенты заявляет, что «старый президент толкает вас на преступление. Но он уйдёт. Даже если не 10 августа, так чуть позднее, а ваши действия не забудутся. Зачем вам отвечать за его ошибки?..

Оставайтесь в казармах, а если окажетесь на улице, то защитите граждан от провокаторов. Только такой приказ вы могли бы получить от нового президента - сегодня и в любой другой день в будущем.

Новый президент - это уже реальность. Посмотрите вокруг, поговорите с родными. Его путь может быть не таким быстрым, но, как неизбежен закат старого президента, так необратим приход нового», - подчеркнул Дмитриев.