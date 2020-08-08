Репрессии и обыски: ОМОН ворвался к активисту Николаю Дедку
Об обыске сообщил активист анархистского движения Николай Дедок.
В субботу 8 августа по месту жительства активиста анархистского движения Николая Дедка прибыл ОМОН. Правоохранители ворвались в жилище и устроили обыск.
Сам Николай находился в это время в другом безопасном месте, пишет «Новы час».
Николай Дедок считает обыск продолжением давления на анархистское движение Беларуси. В последние дни были задержаны анархисты Никита Селивоник и Владислав Абазоник, они осуждены соответственно на 10 и 15 суток административного ареста, анархистку Марину Косинерову уволили с работы.
Наказание в виде суток ареста отбывают также анархисты Дмитрий Полиенко и Сергей Романов. Против них также возбуждены уголовные дела.
18:11 08/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение