Задержали начальника штаба Тихановской Марию Мороз
Начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз снова задержали. В этот раз возле штаба кандидата, Тихановская в этот момент была рядом с ней, рассказала TUT.BY ее доверенное лицо Ольга Ковалькова.
— Мы с Марией и Светланой были возле штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затащили Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они захлопнули дверь и уехали. Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского, по предварительной информации на Марию составлен административный протокол, за что — неизвестно, — рассказала Ковалькова.
Также, по данным доверенного лица, два часа назад доверенное лицо кандидата Олега Моисеева и охранника Антона Сташевского вызвали в ГУБОПиК, информации об их местонахождении до сих пор нет.
17:31 08/08/2020
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