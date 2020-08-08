Задержали начальника штаба Тихановской Марию Мороз













— Мы с Марией и Светланой были возле штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затащили Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они захлопнули дверь и уехали. Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского, по предварительной информации на Марию составлен административный протокол, за что — неизвестно, — рассказала Ковалькова.





Также, по данным доверенного лица, два часа назад доверенное лицо кандидата Олега Моисеева и охранника Антона Сташевского вызвали в ГУБОПиК, информации об их местонахождении до сих пор нет.



