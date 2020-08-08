«Наша Нива» получила письмо-требование от Министерства информации удалить статью про выборы
Об этом сообщает сайт Белорусской ассоциации журналистов.
Редакция сайта NN.by получила письмо от Министерства информации.
Мининформ требует удалить статью о ситуации на участке №6 в Боровлянах — независимый наблюдатель прислал блогеру Нехта свои подсчеты количества избирателей, проголосовавших досрочно, а также фотографию урны. Наблюдатель увидел в ней стопку вброшенных бюллетеней.
Министерство информации сообщает, что подсчеты наблюдателя и сведения об вбросе бюллетеней не соответствуют действительности.
«Публикация подобной информации ведет к массовому дезинформированию населения и нарушает конституционное право на получение полной, достоверной и своевременной информации», — говорится в письме.
Статью нужно было удалить в течение двух часов.
17:09 08/08/2020
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