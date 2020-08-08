



Редакция сайта NN.by получила письмо от Министерства информации.





Мининформ требует удалить статью о ситуации на участке №6 в Боровлянах — независимый наблюдатель прислал блогеру Нехта свои подсчеты количества избирателей, проголосовавших досрочно, а также фотографию урны. Наблюдатель увидел в ней стопку вброшенных бюллетеней.





Министерство информации сообщает, что подсчеты наблюдателя и сведения об вбросе бюллетеней не соответствуют действительности.





«Публикация подобной информации ведет к массовому дезинформированию населения и нарушает конституционное право на получение полной, достоверной и своевременной информации», — говорится в письме.





Статью нужно было удалить в течение двух часов.