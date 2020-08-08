Эксперт сделал прогноз по выборам в США. И это не Ермошина
По мнению профессора Аллана Лихтмана, в этом году в президентской гонке победит Джо Байден
Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман спрогнозировал победу бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена на ноябрьских выборах президента США, сообщает CNN.
Дж. Байден
Ранее профессор точно предсказывал исходы американских президентских выборов с 1984 года. При этом в 2016 году он был одним из немногих, кто прогнозировал победу республиканца Дональда Трампа и его прохождение через процедуру импичмента.
Лихтман разработал для прогнозов собственную систему «13 ключевых факторов». Среди них — наличие независимого кандидата в выборной гонке, долгосрочные и краткосрочные показатели экономики, преимущество занимаемой должности, а также народные волнения, скандалы и харизматичность претендента на пост президента.
По мнению профессора, у Байдена в этом году семь факторов против шести у Трампа. Так, против действующего президента США могут сыграть скандал с импичментом, потеря республиканского большинства в палате представителей конгресса, экономический кризис из-за пандемии COVID-19 и многочисленные протесты, пишет bfm.ru
16:55 08/08/2020
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