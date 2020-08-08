Эксперт сделал прогноз по выборам в США. И это не Ермошина

Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман спрогнозировал победу бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена на ноябрьских выборах президента США, сообщает CNN.





Дж. Байден

Ранее профессор точно предсказывал исходы американских президентских выборов с 1984 года. При этом в 2016 году он был одним из немногих, кто прогнозировал победу республиканца Дональда Трампа и его прохождение через процедуру импичмента.









Лихтман разработал для прогнозов собственную систему «13 ключевых факторов». Среди них — наличие независимого кандидата в выборной гонке, долгосрочные и краткосрочные показатели экономики, преимущество занимаемой должности, а также народные волнения, скандалы и харизматичность претендента на пост президента.



