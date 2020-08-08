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Премьер Беларуси проголосовал против Лукашенко?

Премьер Беларуси Роман Головченко принял участие в досрочном голосовании, однако ради няшмяшной картинки на зомбоящике в итоге допустил порчу избирательного бюллетеня, проголосовав таким образом как против Лукашенко, так и альтернативных кандидатов.

Премьер пришел на избирательный участок в субботу вместе со своей женой и двумя дочерями в сопровождении двух охранников.

После голосования он не сказал, за кого отдал голос, но уточнил, что проголосовал "за ту страну, в которой будет жить поколение наших детей". "Конечно, хотелось бы, чтобы они жили в свободной, независимой, суверенной стране, были спокойны за свою жизнь и у них были возможности реализовать себя", - сказал Головченко, которого цитирует Sputnik.by.

Проблема в том, что де-юре Головченко испортил избирательный бюллетень: галочку напротив фамилии кандидата поставила его старшая дочь. Не исключено, что и супруга премьера допустила порчу бюллетеня - младшая дочь голосовала с мамой.

Следует напомнить, что голосовать на выборах могут только граждане, которым исполнилось 18 лет. Кроме того, законодательство Беларуси запрещает делегирование права голоса на выборах президента другому лицу.

Премьер Беларуси вошел в группу граждан, которые придут на выборы, но испортят бюллетени, демонстрируя свое негативное отношение и недоверие в целом к избирательному процессу, пишет afn.by
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