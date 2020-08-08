"Боевикам" улучшают условия, белорусов гоняют по карцерам
Российские граждане, задержанные в Беларуси, сегодня не высказывают жалоб на проведение следственных действий, сказал журналистам заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Минске Роман Попов.
По его словам, сотрудники консульского отдела российского посольства 6 и 7 августа проводили встречи с россиянами, которые находятся под следствием в Минске, первая состоялась 1 августа.
"Консулы посольства России отмечают, что изменился режим содержания наших граждан в лучшую сторону, граждане России не высказывают жалоб на проведение следственных действий", – заявил Попов, которого цитирует Sputnik.
Напомним, что многие белорусы, арестованные только за то, что требовали справедливых выборов, значительную часть заключения проводят в карцере
"Белорусский артизан"
12:25 08/08/2020
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