"Боевикам" улучшают условия, белорусов гоняют по карцерам









По его словам, сотрудники консульского отдела российского посольства 6 и 7 августа проводили встречи с россиянами, которые находятся под следствием в Минске, первая состоялась 1 августа.





"Консулы посольства России отмечают, что изменился режим содержания наших граждан в лучшую сторону, граждане России не высказывают жалоб на проведение следственных действий", – заявил Попов, которого цитирует Sputnik









Напомним, что многие белорусы, арестованные только за то, что требовали справедливых выборов, значительную часть заключения проводят в карцере















