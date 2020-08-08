

Саша 3%

У Александра Лукашенко есть еще одно, менее милое, прозвище «Саша 3%». Оно появилось после того, как в конце мая несколько белорусских СМИ и Telegram-каналов провели среди своих читателей опрос о том, за кого бы они проголосовали на президентских выборах 9 августа. В некоторых опросах Лукашенко набрал 3% голосов, что стало не только предметом для мемов, но и идеей для бизнесов. Заправки, салоны красоты и маркетинговые агентства единодушно предложили клиентам скидку 3%, а магазин товаров с белорусской символикой symbal.by запустил в продажу майки с надписью «ПСІХО3%», отсылающей к тому, как президент Белоруссии описывал ситуацию с коронавирусом. «Это вы "Саша 3%" уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента 3%?» — прокомментировал прозвище сам Лукашенко, попросив оппозиционеров не оскорблять его и не дергать.

Трактор

Кстати, о коронавирусе: Александр Лукашенко советовал белорусам не бегать по аптекам, не скупать лекарства и маски. Вместо этого он предложил чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и для профилактики выпивать водку, подчеркивая, что сам он «человек непьющий». Но главная мера по борьбе с распространением коронавируса, по мнению действующей главы государства, — это работа. «Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!» — объяснял он.

Гостеприимство

Сам Лукашенко имеет опыт управления трактором и даже не прочь поделиться им с другими. Так, в 2015 году он обучил вождению французского актера Жерара Депардье, который приехал в Белоруссию с неофициальным визитом и сравнил ее с «маленькой Швейцарией». Кроме того, Лукашенко продемонстрировал Депардье мастерство обращения с ручной косой, в то время как другого своего гостя — Стивена Сигала — отправил на сбор урожая и угостил овощами с грядки.





Сигал и Депардье не единственные именитые знакомые президента. Во время посещения одной из минских школ в 2019 году президент рассказал, что Илон Маск подарил ему электрическую машину Tesla. Электрокар у Лукашенко и правда есть, однако вряд ли он был подарен генеральным директором компании. По крайней мере, на вопрос пользователя Twitter том, действительно ли бы сделан такой подарок, сам Маск ответил: «Эм, нет».

Вечная молодость

65-летний президент чувствует себя на все 22 — и это не фигура речи. Выступая с посланием Национальному собранию в 2016 году, Александр Лукашенко заявил: «Новые технологии, интернеты, которые ну просто повязали весь мир. […] Дети наши уже в 10-15 лет превосходят нас, 22-летних».





Картошка, драники и чай с малиновым вареньем

Вечной молодости белорусского президента способствуют полевые работы, занятия спортом и питание только «своими продуктами, ни в коем случае не иностранными». «Самая лучшая, суперэлитная картошка с президентского огорода. "Вектор" — для отваривания и запекания, "Манифест" — для жарки, драников, пюре», — описывал белорусские продукты Александр Лукашенко, преподнося их в качестве новогоднего подарка Владимиру Путину.





twitter.com, Ха-ха, я тут живу!





Угощал Лукашенко и чаем с малиновым вареньем, припоминая свое деревенское прошлое, в котором чай пили исключительно так. «Давайте мы свежего чаю? — обращался президент к ученым на встрече в 2011 году. — С малиновым варьеньем ей, чтобы не простудилась, чай. Пусть попробует мой любимый чай».





Кроме того, лидер Белоруссии отмечал, что важно придерживаться принципа раздельного питания: «Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съешь ты ее с селедкой там, с рыбой. Зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать? Как ты проснешься утром?» — сетовал Лукашенко в одном из выступлений.

Хоккей

«Я хороший спортсмен по многим видам спорта, извините за нескромность. Тот, кто меня знает, подтвердит это. Даже пресс-секретарь», — рассказал Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону. Один из любимых видов спорта президента Белоруссии — хоккей. У Лукашенко его своя команда, а сам он играет под номером 1, который обычно закреплен за вратарями. Образ президента Белоруссии с клюшкой даже увековечен в статуе, которую ему год назад подарил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Внутри статуи сделан тайник с фотографией младшего сына главы Белоруссии Николая Лукашенко, которому страсть к хоккею передалась по наследству.

Усы

Российские школьницы, которые провозгласили Николая Лукашенко новым крашем и посвящают ему сентиментальные видео в TikTok, надеются, что от усов отца в качестве наследства он откажется. Впрочем, Лукашенко-старшему они идут, да и представить без усов действующего главу Белоруссии просто невозможно. Фирменной растительности на лице даже посвящены аккаунт в Twitter и канал на YouTube: автор «Усов Лукашенко» устраивает пранки, проводит опросы и освещает протесты в Минске.

Носочки

Так же естественна для Лукашенко непринужденная манера поведения, в том числе в беседах с журналистами. Так, на интервью, состоявшемся в резиденции Лукашенко в Сочи после встречи с Путиным, он появился в черных носках. «Уважаю уборщиц, босиком хожу», — объяснил президент Белоруссии журналисту Андрею Кривошееву. В знак солидарности интервьюер тоже отказался от ботинок. «Со мной первый раз такое в жизни, когда и я, и президент будем босиком во время интервью», — прокомментировал журналист.







