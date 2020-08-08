Погасят протестную волну или спровоцируют ее рост?

В последние дни власти сорвали проведение ряда митингов и пикетов в поддержку Светланы Тихановской, а также Андрея Дмитриева. В том числе новой акции в минском парке Дружбы народов вечером 6 августа, которая могла стать самой массовой за всю предвыборную кампанию (на прежнюю собралось по некоторым данным около 60 тысяч человек).





Вместо этого власти планируют проведение в субботу в белорусских городах бесплатных концертов популярных исполнителей. В Витебске выступит Григорй Лепс, в Бресте – Стас Пьеха и т.д.





UDF.BY поинтересовался у экспертов: смогут ли власти таким образом погасить протестную волну, которая набирала силу перед 9-10 августа?

«Погасить волну, наверное, не удастся, но частично сбить – пожалуй, да»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что некоторого эффекта от запрета властей стоит ожидать.





«Погасить волну, наверное, не удастся, но частично сбить – пожалуй, да. Эти запреты скажутся на настрое людей. Массовые акции воодушевляют граждан, дают им сильные эмоции и придают готовность к дальнейшим действиям. Думаю, власти прекрасно понимают, что проблему таким образом не решить, но хотя бы можно немножко сбить волну, отсечь от возможных протестов какую-то часть людей», – сказал Казакевич.





Ожидает ли политолог массового выхода людей на улицы 9-10 августа?





«Протесты будут. Вопрос в их массовости. Для того, чтобы они стали действительно массовыми (с сотнями тысяч людей по стране) есть серьезные ограничения. Координация людей происходит только по отдельным каналам связи – даже далеко не все заинтересованные понимают, где взять информацию. Не видно очевидного политического лидерства, как это было в 2010 году, когда политики активно зазывали людей на Площадь и все знали, когда и где это будет. Сегодня такого нет», – отметил Казакевич.





И, конечно, препятствием могут стать намерения властей, которые, вероятно, не будут давать возможности собраться протестующим в одном месте, самоорганизоваться.





«Ну и не стоит сбрасывать со счетов вышеназванные психологические моменты, связанные с отменой акций и жесткими выступлениями различных должностных лиц. Это может уменьшить масштабы возможных протестов», – считает Казакевич.

«Запреты наоборот придадут дополнительный толчок людям к участию в голосовании и действиям по отстаиванию своих голосов»

Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии UDF.BY отметил, что запреты со стороны властей могут возыметь обратный эффект.









«По моим наблюдениям, это наоборот придаст дополнительный толчок людям к участию в голосовании и действиям по отстаиванию своих голосов. Такие решения обижают их, усиливают эмоции. Думающие люди понимают: идет нарушение правил, которые установлены самим же властями», – сказал Гончарик.





Кроме того, он считает, что к увеличению протестных настроений в обществе могло привести послание руководителя страны белорусскому народу и парламенту.





«По форме очень эмоционально вышло: показывал кулаки и прочее. По содержанию же были посылы: все беды от происков внутренних и внешних врагов, без него Беларусь погибнет, а все проблемы, в том числе экономические, будут решаться принуждением, силовым путем. Вряд ли людям могло такое понравиться», – сказал Гончарик.





Чего он ждет от 9-10 августа?





«Если будет объявлено о 76% или 80% за действующего президента, то существует большая вероятность, что люди выйдут на Площадь. Как обычно будет много ОМОНа, автозаков, задержаний», – считает единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001.



