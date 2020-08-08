Цепкало не вернётся в Беларусь до смены власти



— В Беларусь при Лукашенко невозможно, конечно, вернуться. Это понятно, — сказал Валерий Цепкало РИА «Новости»





Он также рассчитывает, что его жена будет с ним.





— Это совершенно очевидно. Мы детей уже вывезли, и если будет Лукашенко, то мы не сможем жить в Беларуси. Я не смогу жить в Беларуси, и супруга, естественно, будет со мной, — сказал он.





Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало в настоящий момент находится в Киеве. В столицу Украины Валерий Цепкало переехал из Москвы. 24 июля супруга экс-претендента на пост президента Вероника Цепкало сообщила, что мужу вместе с детьми пришлось покинуть Беларусь из-за угрозы задержания.