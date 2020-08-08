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Журналистов телеканала "Настоящее время" депортировали в Украину

Двух задержанных накануне штатных корреспондентов телеканала "Настоящее время" в отеле "Минск" в столице Беларуси Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка депортировали в Украину авиарейсом Минск-Одесса, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Журналистов телеканала "Настоящее время" депортировали в Украину
"По информации Посольства Украины в Беларуси, двух задержанных в Минске журналистов-граждан Украины депортировали. В 23:40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Одесса", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой внешнеполитического ведомства в ночь на субботу.


"Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк - гражданин России… Ирина Ромалийская - ведущая программы "Вечер", главной информационной программы "Настоящего времени". Иван Гребенюк - украинский журналист, работающий на "Настоящее время в Праге. Юрий Баранюк - собственный корреспондент "Настоящего времени" в Санкт-Петербурге, - говорится в информации.

Позже на телеканале добавили, что по предварительной информации, задержание связано со статусом аккредитации журналистов.


"Задержанные журналисты Настоящего Времени профессионально выполняли свою работу по освещению выборов президента Республики Беларусь. Телеканал "Настоящее Время" вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена", - подчеркнула врио президента медиакорпорации Радио Свобода/Радио Свободная Европа Дейзи Синделар.

"Отказ властей Беларуси своевременно аккредитовать наших журналистов - еще один пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на исполнение своей профессиональной деятельности", - добавила Синделар.
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