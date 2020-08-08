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В ООН следят за соблюдением прав человека во время выборов в Беларуси

Организация Объединенных Наций следит за ситуацией с соблюдением прав человека во время избирательной кампании в Беларуси.



Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении организации, передает ТАСС.

"ООН не имеет мандата по наблюдению за выборами в Беларуси. Однако мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Белоруссии с точки зрения прав человека", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает белорусские власти обеспечить полное соблюдение прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и объединений.
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