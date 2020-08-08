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Превзошли сами себя: ЦИК Беларуси рапортует про явку за 4 дня досрочки - 32,24%

ЦИК Беларуси утверждает, что за 4 дня досрочного голосования явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 32,24%. Это новый максимум за всю история голосвания в независимой Беларуси.




По данным ЦИК, в Брестской области явка составила 30,11%, Витебской - 30,86%, Гомельской - 42,72%, Гродненской - 30,02%, Минской - 29,09%, Могилевской -37,88%.

В Минске официальная явка составила 26,45%.

Правда, независимые наблюдатели утверждают, что не видели такого количества людей. 
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