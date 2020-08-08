Превзошли сами себя: ЦИК Беларуси рапортует про явку за 4 дня досрочки - 32,24%

ЦИК Беларуси утверждает, что за 4 дня досрочного голосования явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 32,24%. Это новый максимум за всю история голосвания в независимой Беларуси.