+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Видео: кандидат в президенты Черечень — о суде над своим начальником штаба

7 августа Столбцовский суд отправил на 10 суток административного ареста начальника штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николая Лысенкова

Задержание / Скриншот с видео

7 августа Столбцовский суд отправил на 10 суток административного ареста начальника штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николая Лысенкова. Его признали виновным в нарушении законодательства о массовых мероприятиях, пишет euroradio.fm В протоколе указано, что 24 июля Лысенков проводил в Столбцах агитационный пикет и на какое-то время его оставил. Он с таким "нарушением" не согласился. А в штабе кандидата в президенты считают, что причина задержания и приговора "связана с желанием власти превентивно изолировать и запугать команды альтернативных кандидатов".


"Вы всё прекрасно понимаете, в какой стране мы живём и какие методы власть использует против альтернативных кандидатов, — говорит Сергей Черечень. — Я надеюсь, что 9-го [августа] вы придёте и проголосуете за тех людей, которые никогда так делать не будут".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции
Владимир Искорцев
"Да, всем всё понятно!"
Уладзiмiр Някляеў
Што рабіць – і хто будзе вінаваты?
Петр Рудковский
Байкі пра байкот
Анатолий Лебедько
Досрочное голосование день 2! Фальсификации,...
Людмила Мирзаянова
Так хочется остаться «чуть выше Бога»!
Алесь Бяляцкі
История: XXIX. ВАСЯ | Тюрьма. Забытые люди.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]