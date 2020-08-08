Задержание / Скриншот с видео





7 августа Столбцовский суд отправил на 10 суток административного ареста начальника штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николая Лысенкова. Его признали виновным в нарушении законодательства о массовых мероприятиях, пишет euroradio.fm В протоколе указано, что 24 июля Лысенков проводил в Столбцах агитационный пикет и на какое-то время его оставил. Он с таким "нарушением" не согласился. А в штабе кандидата в президенты считают, что причина задержания и приговора "связана с желанием власти превентивно изолировать и запугать команды альтернативных кандидатов".









"Вы всё прекрасно понимаете, в какой стране мы живём и какие методы власть использует против альтернативных кандидатов, — говорит Сергей Черечень. — Я надеюсь, что 9-го [августа] вы придёте и проголосуете за тех людей, которые никогда так делать не будут".