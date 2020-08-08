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«Честные люди»: в Минске прорепетировали подведение итогов голосования

В сообщество «Честные люди» поступило анонимное сообщение с 18-минутной аудиозаписью, где зафиксирован процесс репетиции итогового «подсчета» голосов на одном из участков в Минске (номер участка известен).





Члены комиссии высыпают бюллетени из урн для голосования, раскладывают их по стопкам в соответствии с волеизъявлением граждан и называют количество проголосовавших за каждого кандидата. Репетиция же нужна для того, чтобы стопки бюллетеней соответствовали цифрам, которые уже доведены сверху по данному участку.

С большим отрывом лидирует Лукашенко, судя по цифрам, которые были переданы членам комиссии: Дмитриев – 5%, Конопацкая – 1%, Лукашенко – 69%, Тихоновская – 7%, Черечень – 1%, против всех – 17%.
АФН
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