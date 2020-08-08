Милиция приехала на поле, где находился Юрий Ганцевич / Скриншот с видео





Блогера-фермера из Гомельского района Юрия Ганцевича милиция при поддержке ОМОНа задержала прямо в поле. Ему сообщили, что возбуждено уголовное дело за оскорбление сотрудника милиции (статья 369 УК) и будет проводиться обыск в его доме.





Ганцевич известен и тем, что в этом году выдвигался в президенты Беларуси, зарегистрировал инициативную группу, но не собирал подписи.



