По полю танки грохотали: это блогера-фермера задержали с ОМОНом прямо в поле
Блогера-фермера из Гомельского района Юрия Ганцевича милиция при поддержке ОМОНа задержала прямо в поле.
Милиция приехала на поле, где находился Юрий Ганцевич / Скриншот с видео
Блогера-фермера из Гомельского района Юрия Ганцевича милиция при поддержке ОМОНа задержала прямо в поле. Ему сообщили, что возбуждено уголовное дело за оскорбление сотрудника милиции (статья 369 УК) и будет проводиться обыск в его доме.
Ганцевич известен и тем, что в этом году выдвигался в президенты Беларуси, зарегистрировал инициативную группу, но не собирал подписи.
09:16 08/08/2020
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