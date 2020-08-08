“Так просто ее не отпускайте” — Невзоров высказался о Тихановской

«Она за пару недель превратилась, по крайней мере, в почти профессионального политика. И похоже, что она, кстати, значительно круче своего мужа и представляет гораздо большую ценность», — рассуждает он в беседе на Эхе Москвы





По его словам, Тихановская, «может быть, еще не вполне знает, каким политиком надо быть, но она точно знает, каким ему быть нельзя ни в коем случае, потому что она выросла при Лукашенко».





«Так просто ее не отпускайте. А то отдадут ей мужа, и она вам сделает ручкой. Ни фига, так вот не надо», — заявил Невзоров.





Публицист призвал белорусов присмотреться к Тихановской.





«Мы же все понимаем, я, по крайней мере, понимаю, что у нее на уме. У нее на уме выиграть выборы и тут же освободить всех политических и получить обратно мужа. И послать всех нафиг. Объявить настоящие выборы, а самой свалить из игры. Я не без оснований подозреваю ее в этом», — сказал он.