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“Так просто ее не отпускайте” — Невзоров высказался о Тихановской

Известный российский публицист Александр Невзоров высказался о кандидате в президенты Беларуси Светлане Тихановской. По его словам, «девчонка сама по себе обалденная».

«Она за пару недель превратилась, по крайней мере, в почти профессионального политика. И похоже, что она, кстати, значительно круче своего мужа и представляет гораздо большую ценность», — рассуждает он в беседе на Эхе Москвы .

По его словам, Тихановская, «может быть, еще не вполне знает, каким политиком надо быть, но она точно знает, каким ему быть нельзя ни в коем случае, потому что она выросла при Лукашенко».

«Так просто ее не отпускайте. А то отдадут ей мужа, и она вам сделает ручкой. Ни фига, так вот не надо», — заявил Невзоров.

Публицист призвал белорусов присмотреться к Тихановской.

«Мы же все понимаем, я, по крайней мере, понимаю, что у нее на уме. У нее на уме выиграть выборы и тут же освободить всех политических и получить обратно мужа. И послать всех нафиг. Объявить настоящие выборы, а самой свалить из игры. Я не без оснований подозреваю ее в этом»,  — сказал он.
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