«Генеральная прокуратура обратилась к министру связи и информатизации с предложением при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта-платформы «Голос» на территории Беларуси», — рассказала она в эфире «Беларусь 1».





Напомним, что команда платформы по альтернативному подсчету голосов избирателей “Голос” выступила с официальным заявлением в ответ на обвинения главы ЦИК Ермошиной и Генпрокуратуры.





По словам представителей платформы, убедиться в достоверности официальных результатов — это единственная цель платформы «Голос».





“Любые попытки приписать ей «волшебные» свойства по организации чего-либо большего — очередная, не предусмотренная законодательством, фантазия. Чтобы удостовериться в этом, достаточно ознакомиться с платформой «Голос”, — заявили создатели платформы.