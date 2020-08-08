Генпрокуратура предложила заблокировать “Голос”. Там зарегистрировались почти миллион белорусов
Начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Марина Попова заявила в эфире телеканала “Беларусь 1”, что в ведомстве хотят ограничить доступ к платформе альтернативного подсчета “Голос”.
«Генеральная прокуратура обратилась к министру связи и информатизации с предложением при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта-платформы «Голос» на территории Беларуси», — рассказала она в эфире «Беларусь 1».
Напомним, что команда платформы по альтернативному подсчету голосов избирателей “Голос” выступила с официальным заявлением в ответ на обвинения главы ЦИК Ермошиной и Генпрокуратуры.
По словам представителей платформы, убедиться в достоверности официальных результатов — это единственная цель платформы «Голос».
“Любые попытки приписать ей «волшебные» свойства по организации чего-либо большего — очередная, не предусмотренная законодательством, фантазия. Чтобы удостовериться в этом, достаточно ознакомиться с платформой «Голос”, — заявили создатели платформы.
Пока платформа работает, однако напоминаем, что есть много способов обойти блокировку.
"Белорусский партизан"
09:06 08/08/2020
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