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Генпрокуратура предложила заблокировать “Голос”. Там зарегистрировались почти миллион белорусов

Начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Марина Попова заявила в эфире телеканала “Беларусь 1”, что в ведомстве хотят ограничить доступ к платформе альтернативного подсчета “Голос”.

Генпрокуратура предложила заблокировать “Голос”. Там зарегистрировались почти миллион белорусов
«Генеральная прокуратура обратилась к министру связи и информатизации с предложением при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта-платформы «Голос» на территории Беларуси», — рассказала она в эфире «Беларусь 1».

Напомним, что команда платформы по альтернативному подсчету голосов избирателей “Голос” выступила с официальным заявлением в ответ на обвинения главы ЦИК Ермошиной и Генпрокуратуры.

По словам представителей платформы, убедиться в достоверности официальных результатов — это единственная цель платформы «Голос».

“Любые попытки приписать ей «волшебные» свойства по организации чего-либо большего — очередная, не предусмотренная законодательством, фантазия. Чтобы удостовериться в этом, достаточно ознакомиться с платформой «Голос”, — заявили создатели платформы.

Пока платформа работает, однако напоминаем, что есть много способов обойти блокировку.  
"Белорусский партизан"
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