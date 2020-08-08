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Сенат США призывает к сводным выборам в Беларуси

Сенат США единогласно принял резолюцию с призывом к проведению свободных, честных и прозрачных президентских выборов в Беларуси.

"Решено, что Сенат призывает Беларусь провести 9 августа 2020 года свободные, справедливые и инклюзивные президентские выборы, соответствующие международным стандартам и предусматривающие надежный международный мониторинг выборов", - говорится в резолюции на сайте Госдепа США, передаетИнтерфакс.


Сенаторы также осудили политический мотив ареста и тюремного заключения Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Николая Статкевича, и призвали к их немедленному освобождению.

"Сенат осуждает преследования и произвольные аресты мирных демонстрантов, членов оппозиционных партий, правозащитников и независимых СМИ властями в Беларуси и выражает солидарность с народом Беларуси, включая правозащитников, блогеров и журналистов, которые осуществляют свое право на свободу собраний, свободу выражения мнений", - отмечено в резолюции.

Сенаторы также напомнили , что "со времени первых президентских выборов в Беларуси в 1994 году Александр Лукашенко правил Беларусью как недемократической диктатурой и баллотируется на шестой срок", а "все президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми и были признаны международным сообществом как не отвечающие минимальным избирательным стандартам".
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