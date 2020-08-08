"Насильно мил не будешь, а если любишь - отпусти".
Обращение кандидата в президенты Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой к беларусскому народу.
Спокойно, политкорректно (в том числе и к Лукашенковским чиновникам, и к "люд\м в черной форме" обратилась команда Светланы Тихановской.
Без паранойи и нагнетания. Без угроз и шантажа.
Сильный президент - это тот, кому не нужно лгать, угрожать, фальсифицировать, запугивать.
Без паранойи и нагнетания. Без угроз и шантажа.
Сильный президент - это тот, кому не нужно лгать, угрожать, фальсифицировать, запугивать.
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00:15 08/08/2020
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