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"Насильно мил не будешь, а если любишь - отпусти".

Обращение кандидата в президенты Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой к беларусскому народу.

"Насильно мил не будешь, а если любишь - отпусти".
Спокойно, политкорректно (в том числе и к Лукашенковским чиновникам, и к "люд\м в черной форме" обратилась команда Светланы Тихановской.

Без паранойи и нагнетания. Без угроз и шантажа.

Сильный президент - это тот, кому не нужно лгать, угрожать, фальсифицировать, запугивать.

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