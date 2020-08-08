"Насильно мил не будешь, а если любишь - отпусти".

Обращение кандидата в президенты Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой к беларусскому народу.

Спокойно, политкорректно (в том числе и к Лукашенковским чиновникам, и к "люд\м в черной форме" обратилась команда Светланы Тихановской.



Без паранойи и нагнетания. Без угроз и шантажа.



Сильный президент - это тот, кому не нужно лгать, угрожать, фальсифицировать, запугивать.



