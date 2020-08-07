Владимир Некляев: в Киевском сквере шансов на победу не было

Почему мирный протест обречен на провал? Что не так со стратегией «новой оппозиции»?

Откровенное интервью Владимира Некляева «Белорусскому партизану».





- Когда спадет Facebook-эйфория из-за того, что на один митинг пришло 70 тысяч человек, а на втором парни врубили песню «Перемен!», когда будет жестко подавлен, потому что не подготовлен, мирный протест, я, чтобы не дуть потом в одну дудку з «пророками», каждый из которых будет кричать: «Я же говорил», - посчитал нужным высказаться да того, как все это произойдет. Нынешняя избирательная кампания началась со стратегии «Выборам - нет!» с дальнейшим выходом из нее альтернативных кандидатов в президенты, с их призывом к общенациональному сопротивлению, призывом к мирным уличнымпротестам с целью свержения диктатора под лозунгом: «Новые выборы без Лукашенко!». Когда арестовали Сергея Тихановского, Николая Статкевича и Павла Северинца, политиков, которые действительно следовали этой стратегии, тогда те, кто заявил о себе как о кандидатах в президенты позже, изменили стратегию на диаметрально противоположную: «Все на выборы!». Не на улицу, а в кабины для голосования, что не приводило к победе над диктатурой, над авторитарными режимами нигде и никогда. «А теперь приведет! - заявили новые политики, ранее не занимавшиеся политикой. - В новое время появились новые технологии, которые и приведут к победе». На чем зиждятся, на чем стоят эти заявления? На интернет-платформе «Голос»? Уже ясно, что IT-технологии противостоять ОМОН- технологиям не смогут, они не приведут к победе. Может быть, и привели бы, если бы технологии «оппозиции новой» соединились с технологиями «старой оппозиции». Стратегия "Все на выборы!" обеспечивает явку на избирательныеучастки, но не обеспечивает явку на улицы. Без призыва: «Все за мирный протест!» - стратегия «новой оппозиции» (даже с белыми лентами) работает на тоже самое, на что и стратегия режима: на сохранение персонализированной авторитарной власти. Стало быть, она ошибочная. О том, что это так, свидетельствует прежде всего ошибочная тактика, вытекающая из ошибочной стратегии.

- В чем состоит ошибочность тактики и стратегии?

- В молодости я занимался спортом, боксом, и перед каждым боем тренер мне говорил: «Делай все, что можешь, но главное: не пропусти ошибку соперника. Она его подарок тебе. Не пропусти – и победишь!» Власти решили помешать Светлане Тихановской провести митинг в Минске за три дня до голосования. Помешать, а не запретить, потому что даже по нынешним законам запретить встречу кандидата в президенты с избирателями нельзя. Почему помешали? Потому что протестный потенциал в Минске таков, что митинг может превратиться в Плошчу. В то, чего власть больше всего боится и из-за чего она паникует. Она запаниковала, испугалась, ошиблась - и это не просто ошибка: подарок власти! Она предупредила, что на давно объявленном месте митинга будет праздник. Ну пусть будет! Так даже лучше! Здесь ведь, кроме прочего, была возможность показать, продемонстрировать,что чрезвычайно важно, готовность бороться, характер альтернативного кандидата. Ни в коем случае нельзя было колебаться: приходить, не приходить? - не говоря уже об отмене митинга. Не пустили – хорошо! Задержали, арестовали (это я уже о том, что сам делал бы в такой ситуации) - еще лучше. Потому что все это работало бы на повышение протестного потенциала. А так сработало на уменьшение, поскольку марш к Киевскому скверу на «День открытых дверей учреждений дополнительного образования» - совсем не то, что решительное отстаивание кандидатом в президенты своих прав и прав своих избирателей.

- Почему именно так поступил объединенный штаб?





фото: БелТА, День железнодорожных войск отпраздновали в столичном парке Дружбы народов





- В Киевском сквере, в отличие от киевского Майдана, шансов на победу не было. Возможно, увидев и почувствовав это, Светлана постояла у сквера и ушла. Претензии к Светлане Тихановской у меня наименьшие. Она, как сама признается, в политике не разбирается. И уж тем более в политических технологиях. Но есть то, что называется штабом. Так что это за штаб, который к завершению избирательной кампании не повышает, а понижает рейтинг кандидата? Уменьшает шанс на победу? Какие там политики с политтехнологами?.. Почему я обо всем этом в который раз говорю? Почему призвал альтернативных кандидатов сняться с выборов, оставить Лукашенко, чтобы ослабить его, одного? Делаю я это только для того, чтобы все мы осознали реальную опасность утраты Беларуси. Уже очевидно, что если мы сегодня сами не воспользуемся шансом решить будущее нашей страны, то завтра им воспользуются другие. Причем скоро, в ближайшие пару лет. И решать это будет не Лукашенко, судьба которого, если через насилие над народом, через свою безумную, патологическую жажду власти он останется в ней, тоже будет решаться не им самим.